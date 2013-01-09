独家：贝莱德成功竞购瑞士信贷集团欧洲上市交易基金业务--消息

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透纽约1月9日 - 据消息人士透露,贝莱德(BLK.N)已成功收购瑞士信贷集团CSGN.VX的欧洲上市交易基金(ETF)业务.
这位消息人士称,预计不久将公布是项交易.交易金额可能尚未确定.由于该交易尚未公开,所以这位消息人士拒绝具名.
贝莱德和瑞士信贷发言人均拒绝置评.
消息人士去年10月时曾向路透表示,瑞士信贷沽售其价值176亿美元的ETF业务.
去年11月瑞士信贷称,其正在把私人银行和资产管理部门整合为一个新的财富管理部门.
贝莱德和道富银行(STT.N)旗下的道富环球投资(State Street Global Advisors)都参与了对瑞士信贷ETF业务的竞购,但去年12月道富放弃竞购.
根据伦敦ETF研究机构ETFGI的数据,瑞士信贷是欧洲第四大ETF供应商,旗下拥有58支ETF基金.截至去年12月31日,其市场份额为5.3%.
贝莱德则是欧洲最大的ETF提供商,占领欧洲规模3,310亿美元的ETF市场逾42%的份额.ETFGI数据显示,截至12月31日,贝莱德旗下202支欧洲iShares ETF资产总额达到1,396亿美元.
瑞信ETF将是几个月以来贝莱德收购的第二笔国际ETF业务.
贝莱德在3月时曾从Guggenheim Partners LLC手中购得位于多伦多的加拿大ETF基金公司Claymore Investments.
"此次收购展现了贝莱德进一步实现其在各个ETF市场成为领军企业的决心."IndexUniverse研究部主管Dave Nadig表示.
10月份时,贝莱德执行长Laurence Fink曾对路透表示,该公司正考虑在另一国家寻求ETF收购.(完)
(编译 兰秀娟/洪曦; 审校 程琳)
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