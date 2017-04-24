独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管

路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运(2609.TW)的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。

阳明海运是全球第九大集装箱航运公司，在伊朗航运市场规模相对较小，每周只有一次。自一年前对伊朗制裁解除后，数家较大型航运公司已开始向伊朗提供服务。

阳明海运的一位高管表示，该公司“因忧心当地紧张局势升级，已停止向伊朗提供直接服务”。

“我们考虑近期对伊朗的制裁和目前该地区的地缘政治紧张局势，以及伊朗、美国和欧洲之间的情势发展，”该高管说，但未进一步详述。

路透无法独立确认，阳明海运取消这条航线是因为对伊朗局势的新疑虑，抑或是阳明在去年第四季亏损6,200万美元后，为削减成本而做的改变。

阳明海运重申因办理减资作业，股票自4月20日至5月3日暂停交易，将于5月4日恢复交易。

上述主管表示，由于市场低迷，阳明也已调整了部分亚洲航线，不过停止对伊朗直接航运服务主要是因地缘政治因素，而非为了削减成本。

航运界可能认为阳明取消伊朗航线进一步表明，国际解除对伊朗的制裁后，业务回升速度未如德黑兰预期的那么迅速。

尽管国际针对伊朗核计划的制裁已经解除，但美国另外仍针对伊朗的导弹计划而实施的制裁，令国际性的银行很难和伊朗打交道。(完)