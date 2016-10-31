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时事要闻 | 2016年 10月 31日 星期一 17:49 BJT

独家：泰国正在为哇集拉隆功王储于12月1日登基“做准备”

路透曼谷10月31日 - 两名了解情况的军方高层消息人士称，泰国正在为王储玛哈·哇集拉隆功于12月1日登基做准备。

前泰国国王普密蓬于10月13日逝世，享年88岁，泰国进入为期一年的哀悼期。

一位军方高层消息人士对路透称，哇集拉隆功王储因个人私事于周末前往德国，他将在11月返回泰国。(完)

(编译 侯雪苹；审校 李春喜)

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