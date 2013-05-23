独家：中国城镇化草案遇阻 高层担忧投资泡沫

路透北京5月23日 - 接近政府的消息人士表示，中国城镇化支出6.5万亿美元的计划正遭遇波折，因高层领导人担忧再一次的大规模支出可能会推高地方债务并吹大地产泡沫。

据知情人士，李克强总理否决了国家发改委提出的城镇化草案，希望调整从而更加关注经济改革。

许多地方当局已经开始游说来获得项目融资，从引起了北京高层领导人的警惕。

据中国媒体，国开行最近承诺给予福建省1,500亿元人民币贷款支持城镇化，并为安徽安排300亿元人民币用于城镇项目。

为国务院提供咨询的一智库的经济学家称，城镇化计划可能延迟，高层领导人看到若计划不能在正确的轨道上，有潜在的风险。

上述经济学家称，领导层希望启动改革，当地方政府则从另外一个角度出发，认为这是提振投资的最后机会。事出敏感，这位经济学家要求匿名。

中国计划在未来10年支出约40万亿人民币，从而将4亿人口带入城市。(完)

(编译 田建华;审校 王洋)

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