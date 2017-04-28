独家：特朗普宣称将重新协商或废止美韩自贸协议

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。
特朗普接受路透专访时称，五年前与韩国达成的自贸协议“无法接受”，并表示计划在美国政府与加拿大和墨西哥完成对北美自由贸易协定(NAFTA)的修改后，也将重新协商美韩自贸协议。
特朗普将美韩达成的自贸协议的责任推到了曾在2016年与他竞争总统宝座的希拉里克林顿身上。希拉里在担任国务卿期间积极推动该贸易协议的最终版本，国会于2011年批准了这项协议。
“它令人无法接受，这是希拉里弄出来的一份可怕的协议，”特朗普表示。“这份协议很可怕，我们要重新协商或者终止它。”
美韩自贸协议最初是在共和党总统小布什在任时的2007年协商的，但三年后奥巴马政府放弃了这个版本并重新协商。
根据美国统计局的数据，自从2012年3月美韩自由贸易协定生效以来，美国对韩国的商品贸易逆差增加了一倍以上，从2011年的132亿美元扩增至2016年的277亿美元。
特朗普表示，为防御朝鲜导弹攻击而正在韩国部署的萨德反导系统(THAAD，末段高空区域防御系统)将耗资约10亿美元，并质疑为什么要美国出钱。
“我告诉韩国，如果他们买单，就很适当。这是10亿美元的系统，”特朗普说到。
洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)为萨德系统的主要承包商。
一名前美国国务院官员当被问及特朗普的谈话时称，估计这套系统的造价约12亿美元，但称美国不会打算把萨德卖给韩国。
“和其他在朝鲜半岛部署的美国武器系统一样，我们想要把萨德保留自用。我们拥有它们。我们保留它们。我们有权重新部署，”该名不愿具名的官员表示。(完)
(编译 徐文焰/张明钧; 审校 郑茵/张涛)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。