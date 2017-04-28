独家：特朗普宣称将重新协商或废止美韩自贸协议

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。

特朗普接受路透专访时称，五年前与韩国达成的自贸协议“无法接受”，并表示计划在美国政府与加拿大和墨西哥完成对北美自由贸易协定(NAFTA)的修改后，也将重新协商美韩自贸协议。

特朗普将美韩达成的自贸协议的责任推到了曾在2016年与他竞争总统宝座的希拉里克林顿身上。希拉里在担任国务卿期间积极推动该贸易协议的最终版本，国会于2011年批准了这项协议。

“它令人无法接受，这是希拉里弄出来的一份可怕的协议，”特朗普表示。“这份协议很可怕，我们要重新协商或者终止它。”

美韩自贸协议最初是在共和党总统小布什在任时的2007年协商的，但三年后奥巴马政府放弃了这个版本并重新协商。

根据美国统计局的数据，自从2012年3月美韩自由贸易协定生效以来，美国对韩国的商品贸易逆差增加了一倍以上，从2011年的132亿美元扩增至2016年的277亿美元。

特朗普表示，为防御朝鲜导弹攻击而正在韩国部署的萨德反导系统(THAAD，末段高空区域防御系统)将耗资约10亿美元，并质疑为什么要美国出钱。

“我告诉韩国，如果他们买单，就很适当。这是10亿美元的系统，”特朗普说到。

洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)为萨德系统的主要承包商。

一名前美国国务院官员当被问及特朗普的谈话时称，估计这套系统的造价约12亿美元，但称美国不会打算把萨德卖给韩国。

“和其他在朝鲜半岛部署的美国武器系统一样，我们想要把萨德保留自用。我们拥有它们。我们保留它们。我们有权重新部署，”该名不愿具名的官员表示。(完)