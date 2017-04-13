独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息

路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

一位官员称，美国总统特朗普已批准一项针对朝鲜的初步方案，并要求其国家安全团队制定一项更加具体的框架，针对朝鲜核武器和导弹计划采取新的国际制裁和其他措施。

“可供采取的措施有很多，甚至可以对朝鲜采取实际上的贸易封锁，”这位未具名官员周三告诉路透。

美国官方称，政府正在考虑一系列更加严厉的制裁，将根据朝鲜的行为来酌情实施。一些举措可能单方面执行，其他则要通过联合国。中国对联合国安全理事会决议草案拥有否决权。

美国炫耀武力，向该地区派出特朗普所谓的“无敌舰队”，并且引起了朝鲜的愤怒回应，这令人担忧是否会爆发军事冲突。

虽然美国官员坚称军事选项仍未排除，但先发制人打击朝鲜仍会是最后的手段。他们强调--至少目前而言--特朗普政府仍侧重于经济和外交措施。

这些官员本周表示，联合国经济选项包括对朝鲜禁运石油；朝鲜国家航空公司高丽航空(Air Koryo)全球禁飞；禁止朝鲜货船进入公海，而目前是要求各国检查经过本国领海的朝鲜船只。

这些官员称，联合国还可以禁止使用朝鲜的海外合同工，并将对朝鲜煤炭出口的限制扩大为全面禁止朝鲜出口。

另外也可能禁止朝鲜出口的海鲜，并扩大查扣朝鲜领导人金正恩及其家人的财产。中国是朝鲜的主要贸易伙伴，海鲜类为朝鲜对中国的第四大出口产品。

美国政府官员表示，尚未对具体制裁目标做出最后决定。尽管中国越来越担心朝鲜可能不久后就会进行第六次核试验或再度发射导弹，但美国官员私底下仍怀疑，北京在逼朝鲜就范方面还愿意走多远。

一名美国官员表示，特朗普和中国国家主席习近平周三通了电话，旨在进一步向北京施压，希望他们出面约束朝鲜的核武器及弹道导弹计划。

特朗普周三赞许中国根据联合国现有制裁，退回朝鲜煤炭。特朗普称，他认为习近平希望提供协助，但也表示“我们还要看看他是否会这么做。”

**多个制裁目标**

一位美国官员称，虽然特朗普强调了他同习近平的良好，但特朗普上周亦警告习近平称，如果中方不加大施压力度，新的制裁可能包括惩罚与朝鲜有业务往来的中资银行及企业。

“如果这是中方留给我们的唯一选择，那么中资实体很有可能会受到冲击，”这位官员称。

美国的目标将是以应对伊朗的相同方式，来加大对朝鲜的施压力度，即通过惩罚所有与之有业务往来的外国企业，迫使其就疑似核武器项目进行谈判。

“对朝鲜在经济上所施加的压力，迄今远不及对伊朗施加的压力，”另一位高级政府高官称。

一些分析师警告称，针对中资企业采用所谓的“二级制裁”可能适得其反，使得中国方面不那么愿意合作，与有核武器国家打交道的方式有别于与被指设法获得核武器国家打交道的方式。

“如果想依靠制裁达成目标，就必须找到办法说服或强迫全世界，一起促成近乎全面禁运的状态，或者至少禁运石油等关键商品、以及禁止朝鲜通过出口获利取得硬通货，”曾经从事伊朗与朝鲜制裁事务的国务院前官员Joseph DeThomas表示。

“唯有让当权者感受到持续制裁是致命的，才会考虑改变，”他表示。

中国环球时报周三报导，为了其自身的安全着想--这里指的是美国海军打击群的逼近--朝鲜应该停止一切导弹与核活动，显示中国对朝鲜的挫败感渐增。

报导表示，若朝鲜再有一次挑衅行动，“中国社会”可能将支持“限制石油进口这类”前所未见的制裁。不过该报未必代表中国政府的政策立场。(完)