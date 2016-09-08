独家：优步称与滴滴的交易释放出资源 可用于印度市场--信件

路透新德里9月7日 - 根据路透周三获得的一份致投资者信函，美国打车软件公司优步表示，最近其中国业务与滴滴出行合并的交易，将使公司得以在印度投入更多资金；今年优步在印度市场实现了迅猛增长。

进入印度市场三年之后，优步称其目前在28个城市运营，每周完成550万单打车服务。

根据这份三页的投资者报告，现在的业务量远远超过2015年1月时的每周65,000单，相比今年1月的每周160万单也增长了两倍多。

滴滴上月收购优步中国业务，结束了二者在中国市场的激烈竞争局面，从而使这家总部位于旧金山的公司得以调集火力，挑战印度本土竞争对手Ola。

“我们增长最快的一些业务是在印度，与滴滴的合并将释放出更多资源，用于加大投资，以提升当地的客户体验和技术，”这封签署日期为9月7日的信函显示。

印度市场对叫车软件公司极为关键。印度是全球成长最快的计程车市场之一，因当地城市拥塞，让印度人愈来愈少有空间或兴致购买自家车。

优步消息人士曾表示，与滴滴出行的交易将使优步得以在印度市场加倍投入资源、员工和技术。当被问及该信件时，优步不愿置评。

优步由Travis Kalanick与他人于2009年共同创立，如今已成为全球最有价值的初创公司，市值达700亿美元。

该公司在印度的营运绩效细节先前并未被披露。优步目前在印度首都新德里及南部科技重镇班加罗尔，每周完成逾100万次叫车服务。

该信件表示，“印度如今是美国以外的最大市场，占优步全球搭乘趟数的12%。”

优步在其印度平台上的司机有400,000人，上个月约半数为活跃司机。每月的活跃乘客数超过500万人，是美国以外的第二大。(完)