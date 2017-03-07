独家：硬脱欧或将导致银行及从业人员从英国流失--报告草案

路透3月6日 - 据消息人士，一份就英国退欧对英国金融业影响的报告草案警告称，如果得不到欧盟市场准入，恐怕将会流失掉银行及从业人员，从而令英国经济其它方面遭受破坏。该消息人士看到了这份报告。

该报告是由律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer受金融业游说团体TheCityUK委托所撰写，可能会在本月英国与欧盟正式开启退欧谈判时发布。

报告还称，“硬”脱欧对英国金融、法律和财会服务“生态系统”的损害，也将波及那些与欧盟几乎没有直接业务的英国金融服务企业。

消息人士称，该报告指出，金融服务业若受到侵蚀的话，将减弱英国的“万有引力”，对英国经济其它方面造成破坏。

这一警告比银行业人士及英国央行官员的公开言论更加直白。他们曾表示，欧洲的其它金融中心很难复制英国的金融生态系统。

TheCityUK在声明中称委托Freshfields编制这份报告，但报告尚未完成，对报告结论作出假设还为时过早。

Freshfields则未予置评。(完)