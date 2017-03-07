独家：硬脱欧或将导致银行及从业人员从英国流失--报告草案

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月6日 - 据消息人士，一份就英国退欧对英国金融业影响的报告草案警告称，如果得不到欧盟市场准入，恐怕将会流失掉银行及从业人员，从而令英国经济其它方面遭受破坏。该消息人士看到了这份报告。
该报告是由律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer受金融业游说团体TheCityUK委托所撰写，可能会在本月英国与欧盟正式开启退欧谈判时发布。
报告还称，“硬”脱欧对英国金融、法律和财会服务“生态系统”的损害，也将波及那些与欧盟几乎没有直接业务的英国金融服务企业。
消息人士称，该报告指出，金融服务业若受到侵蚀的话，将减弱英国的“万有引力”，对英国经济其它方面造成破坏。
这一警告比银行业人士及英国央行官员的公开言论更加直白。他们曾表示，欧洲的其它金融中心很难复制英国的金融生态系统。
TheCityUK在声明中称委托Freshfields编制这份报告，但报告尚未完成，对报告结论作出假设还为时过早。
Freshfields则未予置评。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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