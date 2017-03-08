独家：欧盟预算中尚无法估算出英国需为退欧支付的份额--ECA主席

路透布鲁塞尔3月7日 - 欧洲审计院(ECA)主席Klaus-Heiner Lehne对欧盟议员表示，欧盟现在还无法估算英国退欧时应支付欧盟多少钱，必须经过谈判才能有定论。

在路透周二看到的一封信件中，Lehne称欧盟未来预算中将列入的债务为3,440亿欧元。但他未说出英国应占的份额。欧盟预算系由大部分的成员国出资。

但Lehne表示，只有退欧谈判结束后才能计算出英国所占份额。

“我们目前无法回答，因为现在的计算都是根据各种假设得出的，而这些假设可能将因谈判而有改变。”

ECA发言人未就此信置评；信中其它细节显示，需要640亿欧元来支付欧盟员工的养老金和其它福利。(完)