独家：欧盟预算中尚无法估算出英国需为退欧支付的份额--ECA主席

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透布鲁塞尔3月7日 - 欧洲审计院(ECA)主席Klaus-Heiner Lehne对欧盟议员表示，欧盟现在还无法估算英国退欧时应支付欧盟多少钱，必须经过谈判才能有定论。
在路透周二看到的一封信件中，Lehne称欧盟未来预算中将列入的债务为3,440亿欧元。但他未说出英国应占的份额。欧盟预算系由大部分的成员国出资。
但Lehne表示，只有退欧谈判结束后才能计算出英国所占份额。
“我们目前无法回答，因为现在的计算都是根据各种假设得出的，而这些假设可能将因谈判而有改变。”
ECA发言人未就此信置评；信中其它细节显示，需要640亿欧元来支付欧盟员工的养老金和其它福利。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。