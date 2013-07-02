独家：美国多州检察长与司法部联手调查两大航空公司合并计划

路透华盛顿7月1日 - 三名消息人士告诉路透，由德克萨斯州牵头的19名州检察长将与美国司法部联手，对美国航空AAMRQ.PK和全美航空集团LCC.N的合并计划进行调查。

两名消息人士指出，有些州担心两家公司合并后，将失去一个航空枢纽，也有一些州担心对小城市的服务会因合并案而遭被削减。美国航空与全美航空集团合并后将成为全球最大的航空公司。

两位消息人士称，司法部与两家航空公司谈判的障碍在于，它们是否同意出售在里根国家机场的起飞降落权(slot)，以降低在该机场的绝对优势。

反垄断专家表示，多州检察长的参与、以及司法部正在收集证词，显示出对于这项合并会产生反垄断问题的广泛疑虑。

消息人士均要求匿名，以保护业务关系。

根据美国审计总署的报告，如果合并计划获批，新的航空公司将拥有里根国家机场68%的起飞降落权，远高于达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)的12%，美国联合航空公司(UAL.N)的9%，以及其他航空公司共有的11%。

这两家公司强烈反对出售里根机场起飞降落权的建议。

全美航空集团首席执行官Doug Parker上月在国会提供证词时称，要求公司合并后让出部分起飞降落权，可能导致中小型城市的航班减少。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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