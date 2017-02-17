独家：美国大型银行推动放宽金融机构反洗钱监管规则

路透华盛顿/纽约2月16日 - 消息人士称，美国大型银行将提议全面修订有关金融机构如何调查和报告潜在犯罪活动的规定，理由是在2001年9.11事件后实施多年且在奥巴马政府期间得到强化的相关规则不仅繁冗且无效。

代表美国最大银行的行业协会The Clearing House长期以来一直对这些现行规则的有效性表示关切，但这将是该协会首次公开呼吁修订这些规则。该协会旗下的银行包括摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)等。

相关提议最早会在周四公布，将为向银行监管机构及参众两院金融委员会成员发起密集的游说创造条件。美国总统特朗普曾表示，希望减少对于华尔街的监管。

据参与此事的人士称，The Clearing House将提议采用一个全新的系统。在该系统下，银行不用调查和报告每宗可能引起关注的交易。银行业者将集中精力调查和报告执法部门提醒关注的相关交易。

该协会还将呼吁创建信息共享平台，在银行业者间分享关于可能的犯罪交易的数据。(完)