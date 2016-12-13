独家：美国加州将就富国银行销售保德信寿险产品开展调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月12日 - 美国加州已下令对富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)展开调查，该行被指控有零售银行业务人员在未经客户许可的情况下，为客户签下保德信金融集团(Prudential Financial)的寿险合同。
加州保险局局长Dave Jones周一告诉路透，该局将展开调查。
周一早些时候，保德信称已暂停透过富国银行分销低成本寿险合同，等待对该行销售该产品的方式进行审查。
9月以来富国银行的销售行为就一直处于聚光灯下；此前该行被曝光在客户不知情的情况下虚开多达200万个存款和信用账户，监管当局命令该行支付1.9亿美元罚金和还款以和解监管指控。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。