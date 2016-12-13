独家：美国加州将就富国银行销售保德信寿险产品开展调查

路透纽约12月12日 - 美国加州已下令对富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)展开调查，该行被指控有零售银行业务人员在未经客户许可的情况下，为客户签下保德信金融集团(Prudential Financial)的寿险合同。

加州保险局局长Dave Jones周一告诉路透，该局将展开调查。

周一早些时候，保德信称已暂停透过富国银行分销低成本寿险合同，等待对该行销售该产品的方式进行审查。

9月以来富国银行的销售行为就一直处于聚光灯下；此前该行被曝光在客户不知情的情况下虚开多达200万个存款和信用账户，监管当局命令该行支付1.9亿美元罚金和还款以和解监管指控。(完)