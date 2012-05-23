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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 23日 星期三 09:48 BJT

独家：中国已无须借助华尔街 可直接购买美国公债

根据路透获悉的文件，2011年6月起，中国已可以绕开华尔街直接购买美国公债，意味着中国人民银行可以采用与其他国家央行不同的方式，直接竞标美国公债。不过目前中国有时候还是会通过美国一级交易商购买美国公债。

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