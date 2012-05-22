独家：美国允许中国绕开华尔街直接购买美国公债

* 中国央行2011年6月起开始直接竞标美国公债

* 美国财政部提高系统安全性,以阻止黑客攻击

路透纽约5月21日电---根据路透获悉的文件,中国现在可以绕开华尔街直接购买美国公债,这是美国财政部与外国政府首次建立这种直接联系.

这意味着中国人民银行可以使用与其他国家央行不同的方式,来购买美国公债.

包括日本央行在内的其他国家央行,则通过美国政府指派的一级交易商--华尔街大型银行来购买美国公债.由这些交易商代表它们参与美国公债的竞标.这些央行对美国公债的需求很大.

中国仍通过一级交易商购买部分美国公债,但从2011年6月起,不再非得使用这种方式购买.中国持有着1.17万亿(兆)美元美国公债.

路透获悉的文件显示,美国财政部已经允许中国人民银行直接利用计算机连接美国公债竞标系统,中国2011年6月底首次使用这种方式购买了两年期美国公债.

中国目前可以不通过一级市场交易商直接参加公债标售,但如果想出售公债,仍需要通过市场.

这项改变未公开宣布,也未通知一级市场交易商.

"可以直接参与标购的投资者范围很广,但限於我们的基本政策要求,我们不对个别标购者置评,"财政部发言人Matt Anderson表示.

虽然美国不禁止外国政府实体直接标购公债,但财政部向中国提供的这项便利却也极不寻常.

财政部向中国出售公债已经成为一场充满政治意味的公共讨论的一部分,争论的焦点是中国既是美国最大的出口国,同时又是其最大债权国.

直接标购可以让华尔街尽可能少地知道中国下单信息,从而可以帮助中国以更优惠的价格购得美国公债.

由於一级市场交易商代理客户参与财政部标售时不得收费,因此中国不涉及因佣金问题而节省费用.

不过中国可以保守其标购习惯信息方面的价值.采用直接标购,中国可以避免华尔街由於知道其在某次标售中大规模下单,而抬高价格.

这是向具有独一无二购买力的客户提供的一些礼貌性待遇.虽然日本也持有约1.1万亿(兆)美元美国公债,但日本的下单更为分散,由养老基金、大型日资银行和日本央行等机构承担,没有哪家机构占据绝对规模.

为防止黑客入侵,美国财政部官员升级了允许中国进入竞标过程的系统.

然後他们商讨如何转移华尔街交易商的质疑.一旦标售结果开始显露明显存在一家外国直接竞标者时,必然引发疑问.

授予中国直接竞标者资格或许会引发争议,因一些政府官员担心,中国凭借持有巨额美国公债,已在对美关系中赢得太多筹码.

但财政部官员一直坚称,美国向中国发售债券与政治无关,而是对双方有利的商业关系.中国利用美债来放置他们通过对美出口商品而获得的美元,与此同时美国政府乐见其债券获得强劲需求,因这有助於维持利率在较低水平.

中国在华盛顿的大使馆发言人未回复寻求评论的电话和电子邮件.

但在网络安全方面,美国显得对中国愈加不安.在允许中国直接购买美国公债之前,美国财政部官员对竞标系统做出的改变是,限制能接入该系统的途径,只能使用美国财政部控制的专门设计的专用网络连接.

鉴於其规模和重要性,对於将中国作为金融客户的银行家和政府官员而言,中国是最为敏感的话题之一.没人同意对该消息发表署名评论.

一位不愿署名的前美国财政部债务管理办公室官员表示,随着中国在美国市场的经验越来越丰富,中国官员在管理美债头寸方面可能会感觉更加自如.

他认为,中国要求直接竞标美国公债的诉求,来源於他们相信,与通过华尔街银行购买相比,直接购买效率更高.如果知道大客户愿意出多少钱购买,华尔街银行通常会在竞标中推高美国公债价格.这种行为并不违法,但大多交易商认为这违反职业道德.

扩大在纽约的业务,明确显示出作为美国市场中的资金管理者,中国正变得愈发老练.中国的资金管理部门--中国国家外汇管理局在曼哈顿设有办事处,而且该局首席投资官朱长虹曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)衍生品主管,拥有丰富的经验.

中国国家外汇管理局纽约办事处接听电话的人员表示,该办事处没人被授权向媒体发表讲话.(完)

--编译 杜明霞/李春喜/肖群英;审校 张涛

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