独家：FBI就黑客入侵FDIC展开调查 与中国军方有关联--消息人士

路透华盛顿12月23日 - 熟知内情人士表示，美国联邦调查局(FBI)正在调查黑客(骇客)如何在2010年起的数年间入侵美国联邦存款保险公司(FDIC)电脑。FDIC高级官员认为，中国军方在背后提供支持。

黑客侵入二、三十部电脑，包括前FDIC董事长贝尔(Sheila Bair)的工作站。美国国会也对这起网络安全事件进行了调查。

FDIC是监管美国商业银行的三个联邦政府机构之一。FDIC负责监督大型银行处理破产的机密计划，并能获得数以百万计美国个人储户的信息。

两名参与审查的人士表示，FDIC上月允许国会人员审查有关这起黑客事件的FDIC高层官员的内部沟通。他们表示，官员在记录中指称攻击是由中国军方支持的黑客所发动。国会工作人员未被允许保留沟通记录的副本，沟通记录并未解释为何FDIC官员认为该事件与中国军方有关联。

路透无法查看这些记录，也无法确定FBI调查已展开多久，不过据称目前仍在进行。了解内情的第三名人士证实，FBI已开启调查。

对于之前未曾报道过的FBI调查行动，或黑客背后疑似有中国军方支持，FDIC发言人Barbara Hagenbaugh皆未予置评，但表示FDIC在发现安全漏洞后，已“立即采取措施”封堵这些黑客。

根据2013年的FDIC内部调查，在FDIC职员2010年发现黑客入侵后，第二年、甚至更久之后入侵仍在持续，FDIC职员至少到2012年结束才确认黑客被去除。(完)