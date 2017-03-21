独家：美国官员称特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁

路透华盛顿3月20日 - 美国一名高级官员周一表示，特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁，切断其出入全球金融体系之路，这是全面评估反击朝鲜核及导弹威胁措施的一部分。

根据该名知悉商议内情的政府官员，这将是从经济和外交面多管齐下施压朝鲜的一部分--特别是针对与朝鲜往来最多的中资银行及企业--另外还会增强美国与日本、韩国两个盟国的防御。

尽管未排除对朝鲜发动防患未然的军事行动这个存在已久的备选方案--诚如美国国务卿蒂勒森上周亚洲行时对平壤发出的警告--美国新政府暂时还是会优先考虑风险较低的选项。

该名要求不具名的官员称，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)正在汇编的政策建议预计几周内，可能在4月初与中国国家主席习近平的峰会前，就会提交给特朗普。朝鲜问题料将是特朗普与习近平会面议程重点。

目前还不清楚特朗普多快会决定采取哪些行动。

白宫对此不予置评。(完)