独家：美国官员称特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿3月20日 - 美国一名高级官员周一表示，特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁，切断其出入全球金融体系之路，这是全面评估反击朝鲜核及导弹威胁措施的一部分。
根据该名知悉商议内情的政府官员，这将是从经济和外交面多管齐下施压朝鲜的一部分--特别是针对与朝鲜往来最多的中资银行及企业--另外还会增强美国与日本、韩国两个盟国的防御。
尽管未排除对朝鲜发动防患未然的军事行动这个存在已久的备选方案--诚如美国国务卿蒂勒森上周亚洲行时对平壤发出的警告--美国新政府暂时还是会优先考虑风险较低的选项。
该名要求不具名的官员称，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)正在汇编的政策建议预计几周内，可能在4月初与中国国家主席习近平的峰会前，就会提交给特朗普。朝鲜问题料将是特朗普与习近平会面议程重点。
目前还不清楚特朗普多快会决定采取哪些行动。
白宫对此不予置评。(完)
(编译 张若琪 审校 龚芳)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)