独家：美国拟从战略原油储备中释出多至500万桶原油

OPEC希望石油库存进一步下降 正为取得共识而努力
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。
路透华盛顿3月12日 - 一政府消息人士周三表示，美国能源部计划很快从战略原油储备中释出多至500万桶原油。
消息称，这次释出原油将是一次测试销售，对储备系统基建的运作能力进行检查。
释出原油规模将是等同美国原油每日使用量的大约四分之一。
美国能源部稍后证实，将对战略原油储备测试释出原油，销售多至500万桶原油，标购在3月14日到期。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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