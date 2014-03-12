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国际财经 | 2014年 3月 13日 星期四 07:24 BJT

独家：美国拟从战略原油储备中释出多至500万桶原油

路透华盛顿3月12日 - 一政府消息人士周三表示，美国能源部计划很快从战略原油储备中释出多至500万桶原油。

消息称，这次释出原油将是一次测试销售，对储备系统基建的运作能力进行检查。

释出原油规模将是等同美国原油每日使用量的大约四分之一。

美国能源部稍后证实，将对战略原油储备测试释出原油，销售多至500万桶原油，标购在3月14日到期。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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