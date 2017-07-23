独家：曾与特朗普长子会面的俄罗斯律师的客户中包括俄情报机构

路透莫斯科7月21日 - 路透看到的俄罗斯法庭文件显示，在特朗普2016年竞选期间与其长子会过面的俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya的客户中有俄罗斯联邦安全局(FSB)，与之的客户关系持续了多年。

该文件显示，2005年至2013年期间，Natalia Veselnitskaya在FSB有关莫斯科西北部一处高档房产所有权的官司中成功地维护了该机构的利益。

FSB的前身是克格勃，普京曾担任过FSB局长。

没有迹象表明Veselnitskaya是俄罗斯政府或情报机构的雇员，她本人也否认与俄政府有任何关系。

但她曾在一场官司中替FSB辩护，可能会引起一些美国政客的质疑。

参议院司法委员会的共和党主席格拉斯利曾就Veselnitskaya为何能获准进入美国表达过担忧。Veselnitskaya当时是为一位被美国检方指控洗钱的俄罗斯客户辩护，这宗官司历时四年，最后在今年5月得到解决。

Veselnitskaya没有答复路透有关她曾为FSB辩护的问题。但她周五在她的Facebook主页上贴出了一个链接。

“这就是你们的证据？你们让我失望了，”她在主页上写道。

“又在挖法院数据库的数据！你们会惊讶地发现我的客户中有俄罗斯商人...还有受到美国指控，为自己辩护的公民和企业...”

Veselnitskaya还补充说，她的客户中也有美国公民。

FSB没有回覆请求置评的要求。(完)