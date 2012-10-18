独家：美国白宫评估结果未发现华为从事间谍活动的证据--消息

* 18个月的电信供应链评估在2012年初结束

* 评估发现华为设备存在安全漏洞

* 网络专家对漏洞是否故意为之存在分歧

路透旧金山10月17日电---了解调查情况的两名消息人士对路透表示,在美国白宫下令就供应商对美国电信公司带来的安全风险进行的调查评估中,发现并无确凿证据表明华为为中国政府从事间谍活动.

然而,经过18个月评估後在今年年初得到的结论是,依赖华为有其它原因带来的风险,例如存在可能被黑客利用的漏洞.华为是世界第二大网络设备制造商.

这些先前未经披露的发现,部分支持了上周美国国会具有标志性的一份报告.该报告对由华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)供应重要的电信基础设施发出警告.

但这些发现可能也会浇灭对华为为中国政府从事间谍活动的臆测.

仍有一些问题尚待解答.例如,还不清楚在华为设备里面发现的安全漏洞是否属於有意设计,也不清楚在调查结束後是否出现任何重要的新情报.

了解此次调查的人士透露,在情报机构和其他部门帮助下,进行此次白宫机密调查的人员深入研究了有关可疑活动的报告,并仔细询问了近1,000名电信设备买家.

"我们知道政府某些部分确实希望得到"某些有关华为正刺探情报的证据,一名要求匿名的人士表示,"如果存在这样的证据,我们应该不会漏掉."

美国白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden拒绝就此次评估置评.华为发言人则表示,公司并不了解这次评估,但对没有发现华为从事间谍活动的证据,公司也不感到意外.

上周众议院情报委员会的两党领导人公布一份报告,指出华为管理无线网络流量的设备可能被用来从事间谍活动.委员会还批评华为高层未能就公司与中国政府机构之间的关系提供详细信息.

路透访问了十多名现任或前任美国政府官员和承包商,发现他们几乎一致认为华为设备存在安全隐患:该公司能发送大量吸纳通信数据的软件更新,或是在发生冲突时关闭更新.

网络专家尤其对编程质量感到不满,称糟糕的编程让华为设备比竞争对手的设备更容易被政府机构或第三方侵入.

网络设备与安全专家Felix Lindner曾耗时数月来调查华为的程序,他表示这些安全隐患似乎源於编程不严谨和流程有问题,而非蓄意准备刺探情报.他称华为正对他的结论进行研究.

但一些美国政府人员此前表示,所谓的华为安全防护措施薄弱,可能成为发生未来攻击行为时的挡箭牌.

一名电脑科学家在四到六年前曾帮助美国政府对华为路由器和交换机进行过秘密研究.他向路透表示,他发现了一些"後门",当时他的团队认为这些後门是故意安置的.

华为否认存在这些後门.华为在美国的发言人Bill Plummer也指出,任何厂商的设备都可能成为黑客的目标,华为会解决其发现的所有漏洞.(完)

--编译 王翔琼/梁睿雪;审校 程琳/张涛

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