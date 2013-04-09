独家：委内瑞拉称原油和天然气液日产量已稳定在312万桶

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透加拉加斯4月8日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周一接受访问时表示，在国有石油公司PDVSA止住该国第二大产区的产量下滑趋势后，原油和天然气液产量稳定在每日312万桶。
拉米雷斯对路透表示，PDVSA已经在东部Monagas地区发现10亿桶轻质原油的新储量。该地区的产量自去年以来一直在缓慢而稳定的下降。
“产量正在增加，尤其是(中部的)Orinoco石油带。东部地区的问题已经解决，那里的产量在El Furrial的新发现后将继续增长，”他接受电话访问时称。
他并补充道，在Monagas州北部El Furrial发现的新储量是轻质原油，正在进行认证。
根据该地区企业的消息人士提供的非官方数据，Monagas北部去年的产量下降约12%至每日80万桶左右。
委内瑞拉政府在2012年未能达到将日产量增至350万桶的目标。该国政府预计今年日产量将为325万桶，总产能为350万桶。
PDVSA去年年底时在国内共经营着381台钻井，其中许多为中国制造。拉米雷斯表示，该国今年已经开始进口机械，以提高钻探能力。
拉米雷斯指出，PDVSA正与一些外国合作方进行协商，让后者把自家钻探机械运至委内瑞拉以加快工作进度。但他称，这些企业必须同意政府设定的收费标准。
“我们对他们携带自己的钻探设备持开放态度。现在只剩下费用问题，”他表示。
他说，越南国有石油公司Petrovietnam、意大利ENI(ENI.MI)和以Rosneft (ROSN.MM)为首的一个俄罗斯财团等外国合资伙伴，已开始为Orinoco石油带项目的初步生产提供融资。
政府希望，在Orinoco一系列雄心勃勃的项目最终将以超过800亿美元的投资，带来每日200万桶的新产量。
但那需要数年时间才能实现。部分合资企业的管理人士称，工作经常因为基础设施不足和PDVSA推迟付款而延迟。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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