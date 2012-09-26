独家：维多交易伊朗燃料油 绕过西方国家制裁措施

路透新加坡/北京9月26日电---全球最大石油交易商维多(Vitol)正在买卖伊朗燃料油,破坏了西方国家企图切断伊朗石油收入、对伊朗可疑核武器项目施压的行动.

根据路透专访10位东南亚、中国及中东的交易商、石油业及运输业消息人士,归纳得出维多上个月从伊朗买进200万桶发电用燃料油,并卖给中国交易商.

欧盟7月实施伊朗石油交易禁令,总部设于瑞士的维多并无义务遵守,因为瑞士政府决定不跟进欧盟与美国的制裁伊朗措施.

在欧盟7月1日实施禁令之前,维多在欧洲的主要办事处今年稍早已停止交易伊朗原油.但交易商消息人士表示,维多的中东据点持续交易伊朗燃料油.

传闻伊朗燃料油船货交易的过程,包括暂时关闭油轮追踪系统、进行两次船舶间输油、与另一来源地的燃料进行混合,以改变这批油的规格.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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