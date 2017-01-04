独家：华尔街律师Jay Clayton成为特朗普政府SEC主席黑马人选

路透波士顿/华盛顿1月3日 - 两名知情人士周二称，华尔街律师Jay Clayton是特朗普政府美国证券交易委员会(SEC)主席一职的领先候选人，他曾参与阿里巴巴(BABA.N)等公司的很多备受瞩目的首次公开发行(IPO)。

Clayton是Sullivan & Cromwell的合伙人，该公司专注于并购及发行，这要求对复杂的证券监管和公司治理具备专业知识。

记者未能联系到Clayton置评。

他在12月22日与美国总统当选人特朗普会面，似有超过前检察长杨黄金玉之势，12月初时杨黄金玉还被视为该职位的最热门候选人。

杨黄金玉未予置评。

相对来说，Clayton的名字最近才显露出来。该职位还有几名热门竞争者。除杨黄金玉之外，还有SEC前委员阿特金斯、律师Ralph Ferrara及至少另外一名候选人，这位候选人曾在一家知名华尔街对冲基金供职，但其姓名无从知晓。

特朗普任命投资大亨伊坎(Carl Icahn)担任监管事务特别顾问之后，伊坎已对多位可能成为SEC主席的候选人进行面试。

据Clayton名下法律公司的网站，在2008年金融危机最严重之际，Clayton参与了涉及大型银行的多桩重要交易，其中包括巴克莱资本国际(BARC.L)收购雷曼兄弟资产案、贝尔斯登(Bear Stearns)售予摩根大通(JPM.N)的出售案等。

特朗普承诺在多个领域放松监管，在这一形势下，SEC主席的职位对于华尔街投资者、以及《财富》(财星，Fortune)世界500强企业高管而言将十分重要。

现任SEC主席怀特(Mary Jo White)定于奥巴马任期结束时卸任。特朗普将于1月20日宣誓就任。

怀特曾担任联邦检察官，SEC在他的领导下对于执法的关注度不断加大。在一些牵涉大型企业的案子中，SEC连相对较小的违规行为也不放过，希望藉此防范问题越滚越大。

一些投资者曾表示，由于美国企业面临全球资本方面的更大竞争，他们希望SEC主席的人选不仅仅是执法方面的专家，还能更加了解市场和交易相关问题。(完)