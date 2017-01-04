独家：华尔街律师Jay Clayton成为特朗普政府SEC主席黑马人选

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透波士顿/华盛顿1月3日 - 两名知情人士周二称，华尔街律师Jay Clayton是特朗普政府美国证券交易委员会(SEC)主席一职的领先候选人，他曾参与阿里巴巴(BABA.N)等公司的很多备受瞩目的首次公开发行(IPO)。
Clayton是Sullivan & Cromwell的合伙人，该公司专注于并购及发行，这要求对复杂的证券监管和公司治理具备专业知识。
记者未能联系到Clayton置评。
他在12月22日与美国总统当选人特朗普会面，似有超过前检察长杨黄金玉之势，12月初时杨黄金玉还被视为该职位的最热门候选人。
杨黄金玉未予置评。
相对来说，Clayton的名字最近才显露出来。该职位还有几名热门竞争者。除杨黄金玉之外，还有SEC前委员阿特金斯、律师Ralph Ferrara及至少另外一名候选人，这位候选人曾在一家知名华尔街对冲基金供职，但其姓名无从知晓。
特朗普任命投资大亨伊坎(Carl Icahn)担任监管事务特别顾问之后，伊坎已对多位可能成为SEC主席的候选人进行面试。
据Clayton名下法律公司的网站，在2008年金融危机最严重之际，Clayton参与了涉及大型银行的多桩重要交易，其中包括巴克莱资本国际(BARC.L)收购雷曼兄弟资产案、贝尔斯登(Bear Stearns)售予摩根大通(JPM.N)的出售案等。
特朗普承诺在多个领域放松监管，在这一形势下，SEC主席的职位对于华尔街投资者、以及《财富》(财星，Fortune)世界500强企业高管而言将十分重要。
现任SEC主席怀特(Mary Jo White)定于奥巴马任期结束时卸任。特朗普将于1月20日宣誓就任。
怀特曾担任联邦检察官，SEC在他的领导下对于执法的关注度不断加大。在一些牵涉大型企业的案子中，SEC连相对较小的违规行为也不放过，希望藉此防范问题越滚越大。
一些投资者曾表示，由于美国企业面临全球资本方面的更大竞争，他们希望SEC主席的人选不仅仅是执法方面的专家，还能更加了解市场和交易相关问题。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 王颖/李婷仪)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。