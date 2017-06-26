独家：沃尔玛并未考虑竞购全食超市--消息人士

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透6月23日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五告诉路透，沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)并未积极考虑竞购全食超市(Whole Foods Market)(WFM.O)。
全食超市上周接受了亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O) 137亿美元的收购提议。据第二位消息人士说，截至周五，全食超市并未收到任何竞争出价。由于事属机密，两位消息人士均未具名。
沃尔玛发言人Greg Hitt未就该公司是否考虑竞购全食超市置评。也未立即联系到全食超市和亚马逊就此置评。
自周五亚马逊收购全食超市的消息公布以来，全食超市的股价一直高于亚马逊每股42美元的收购出价，因股市投资者猜测可能会有更高的出价。
全食超市周五早盘一度升至每股43.84美元，但在路透报导称，截至周五全食超市未收到任何竞购出价后，其股价下跌，在盘后交易中报42.85美元。
尽管Hitt之前称，有关沃尔玛可能发出竞购出价的报导“错误且没有根据”，但零售行业分析师认为沃尔玛是潜在竞购者。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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