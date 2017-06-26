独家：沃尔玛并未考虑竞购全食超市--消息人士

路透6月23日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五告诉路透，沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)并未积极考虑竞购全食超市(Whole Foods Market)(WFM.O)。

全食超市上周接受了亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O) 137亿美元的收购提议。据第二位消息人士说，截至周五，全食超市并未收到任何竞争出价。由于事属机密，两位消息人士均未具名。

沃尔玛发言人Greg Hitt未就该公司是否考虑竞购全食超市置评。也未立即联系到全食超市和亚马逊就此置评。

自周五亚马逊收购全食超市的消息公布以来，全食超市的股价一直高于亚马逊每股42美元的收购出价，因股市投资者猜测可能会有更高的出价。

全食超市周五早盘一度升至每股43.84美元，但在路透报导称，截至周五全食超市未收到任何竞购出价后，其股价下跌，在盘后交易中报42.85美元。

尽管Hitt之前称，有关沃尔玛可能发出竞购出价的报导“错误且没有根据”，但零售行业分析师认为沃尔玛是潜在竞购者。(完)