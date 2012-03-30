独家：西方希望沙特不要以减产回应其释放储备石油

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元
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* 石油进口国担心若释放储备石油,沙特可能会减产
* 美国国务卿希拉里克林顿本周末访问利雅得,可能会提及该议题
* 沙特希望油价降低但不愿消费国释放储备
路透伦敦3月29日电---外交和行业消息人士称,石油消费国可能会寻求沙特阿拉伯做出保证,如果他们释放石油战略储备,沙特将不会通过减产来抵消释放储备对油价的影响.
美国国务卿希拉里克林顿本周末将率团访问利雅得,与海湾各国讨论叙利亚问题,届时可能会提出上述议题.希拉里克林顿将会晤沙特国王和外交大臣.
一位了解华府想法的行业消息人士称,"如果他们释放战略储备,需要得到沙特方面不会减少供应的保证."
一位外交人士说道,"毫无疑问,此举需要沙特配合."
美国、英国和法国正在考虑释放战略储备来压低油价.韩国和日本等国可能将会加入该计划.
利雅得不想故意阻挠打压油价的努力.但沙特可能会减少供应,回应释放储备导致对沙特原油的需求减少.
油价今年初以来大幅上涨,一度突破每桶128美元,主要因西方对伊朗实行出口禁运.
沙特石油部长欧那密公开表示,利雅得希望压低油价.
但他还表示,沙特能够满足对其原油的需求,并且也正在这样做,去年6月在利比亚内战期间,释放储备的行动并未奏效.
他上周在多哈对记者表示,"这取决於他们.我想说的是,他们以前也这样做过,但没有效果.上次释放储备有效果吗?没有."
西方外交人士担心,释放战略储备可能取代对沙特原油的需求,特别是在美国,导致全球净供应量几无变化.
国际能源署(IEA)去年6月底动用战略储备填补利比亚内战造成的供应缺口,沙特石油产量起初保持高位,之後下降.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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