独家：西方告知叙利亚反对派 阿萨德军队或在数日内遭打击--消息

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透安曼8月27日 - 出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量将在数日内遭受打击。
“反对派被明确告知，以阻止阿萨德政权进一步使用化学武器为目的的行动，可能最早在几天内举行，他们仍应为日内瓦的和平谈判做好准备，”一位出席会议的消息人士周一告诉路透。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。