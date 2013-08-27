独家：西方告知叙利亚反对派 阿萨德军队或在数日内遭打击--消息

路透安曼8月27日 - 出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量将在数日内遭受打击。

“反对派被明确告知，以阻止阿萨德政权进一步使用化学武器为目的的行动，可能最早在几天内举行，他们仍应为日内瓦的和平谈判做好准备，”一位出席会议的消息人士周一告诉路透。(完)