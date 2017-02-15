独家：叶伦反击议员警告 称美联储有权开展国际监管磋商

路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。

路透见到的这封寄给共和党众议员Patrick McHenry的信函，暗示美联储将一如既往地就金融标准开展国际磋商，尽管特朗普和国会保守派要放松2007-2009年金融危机后美国实施的银行业监管规则。

“我们将继续与财政部协调，而财政部本身也是若干与金融服务有关的国际论坛的成员，比如金融稳定委员会(FSB)和国际保险业监督官协会(IAIS)。美联储还将与其他参与各种国际论坛的美国监管机构协调，”叶伦这封签署日期为2月10日的信函中表示。McHenry是美国众议院金融服务委员会副主席。

因为美联储的权力而起争执，比如参与资本标准方面的国际磋商的权力，可能会激化美联储与共和党之间本来就不太和睦的关系。共和党批评美联储加强金融监管的努力，并在危机和衰退以来一直维持低利率。

叶伦周二开始持续两天的国会证词陈述，这是特朗普赢得总统选举及共和党获得国会参众两院控制权以来的首次听证。她周二和周三分别在参议院金融委员会和众议院金融服务委员会作证。届时McHenry可能会再度对美联储参与国际磋商发问。

McHenry在1月31日致信叶伦称，美联储“必须停止磋商会给美国企业造成负担的约束性标准，直至特朗普就任后提名和任命以美国利益为重的官员。”

叶伦在信中指出，国际机构建议的标准不具有约束力，除非是美国当局根据本国法律而实施的，实施前通常会征求公众意见。她还说，美联储有时会采用与国际上讨论的标准不同的国内标准。

“强有力的监管标准增强美国金融系统的稳定性，”她写道，“通过参与国际监管标准的制定，美联储可以对这些标准施加影响，使其能促进美国金融稳定并增强美国企业的竞争力。”(完)