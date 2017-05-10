独家：欧盟将批准博通以55亿美元收购Brocade--消息人士

路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom (AVGO.O)以55亿美元并购Brocade(BRCD.O)；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。

消息人士说，博通在互通操作性方面的妥协，意味着客户可在自己的网络上任意选择交换机品牌。

他们说，博通也承诺将在元件研发技术团队、其他研发和营销竞争性设备团队之间设下长城机制，以确保机密不外泄。

消息人士称，预计欧盟执委会将在5月12日的最后期限之前同意本项并购案。欧盟执委会主管市场竞争的官员不予置评。(完)