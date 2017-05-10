独家：欧盟将批准博通以55亿美元收购Brocade--消息人士

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom (AVGO.O)以55亿美元并购Brocade(BRCD.O)；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
消息人士说，博通在互通操作性方面的妥协，意味着客户可在自己的网络上任意选择交换机品牌。
他们说，博通也承诺将在元件研发技术团队、其他研发和营销竞争性设备团队之间设下长城机制，以确保机密不外泄。
消息人士称，预计欧盟执委会将在5月12日的最后期限之前同意本项并购案。欧盟执委会主管市场竞争的官员不予置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。