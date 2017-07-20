独家：美国康德乐健康出售中国业务 作价高至15亿美元--消息

路透香港7月20日 - 知情人士称，美国医药分销商康德乐健康(Cardinal Health)(CAH.N)将出售旗下中国业务，中国国有医药企业表示出了浓厚兴趣，这笔交易可能最高作价15亿美元。

第一位直接了解情况的消息人士称，上海医药(601607.SS)、华润医药(3320.HK)及国药控股(1099.HK)是希望买入康德乐中国的众多企业中的三家；康德乐中国是中国最大药品分销商之一。第二位消息人士证实了这一出售事宜。

第一位消息人士称，康德乐健康希望退出中国市场，因担心中国即将进行的药品分销改革将放慢其成长速度。该公司一直在使业务多元化，4月时宣布以61亿美元收购美敦力(Medtronic)(MDT.N)旗下的医疗用品业务。

消息人士称，康德乐健康已聘请投行Lazard担任其出售中国业务的顾问。第一位消息人士称，第一轮竞购定于周五左右进行。

据业绩报告显示，康德乐健康中国区业务去年营收超过35亿美元，2015年超过30亿美元。

据第一位消息人士称，这家美国公司可能出售的价格区间在12-15亿美元。

康德乐健康、上海医药和华润医药均不予置评。国药控股和Lazard未回复路透的置评请求。因事件较为敏感上述消息人士均不愿署名。

中国正对医药市场进行改革，于1月试点推出了药品采购“两票制”方案，预期这项新的机制将于2018年全面实施。

业内人士及分析师预期，这次改革料将重塑中国药品流通行业的版图，经销商若与强势制造商或医疗机构间缺乏关系，则恐将被迫退出供应链。

“新政策可能导致多数中国经销商的利润遭到压缩，未来获利能力将面临压力，”第一名消息人士称，“这的确让康德乐等业者感到忧心。”

消息人士补充说，尽管此举也会导致国有医药企业受到冲击，但在北京强力支持在关键产业打造“国家冠军企业”，以及完成交易后能够产生协同效应的情形下，这样的目标对他们而言仍具有相当程度的吸引力。

国有医药企业一直打算扩张。上海政府支持的上海医药5月表示，可能竞购德国非专利药业者Stada，但路透之后报导指出，其未能与一竞购财团达成协议。(完)