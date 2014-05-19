独家：欧美飞机业争端波澜再起 欧盟欲质疑波音87亿美元税惠

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透巴黎5月16日 - 知情人士周五表示，欧盟正考虑质疑美国为飞机制造商波音公司(Boeing)(BA.N)提供的税收优惠，藉此在这场全球最大的贸易争端中对美国加大施压。这些减税措施鼓励波音将最新飞机的生产留在华盛顿州。
此举可能令长达十年的飞机制造业贸易争端再次趋于紧张。欧盟和美国都在争执对方是否遵守世界贸易组织(WTO)的法规，这些规定将为制裁设定基调。
2010-2012年期间，WTO对有关波音及其欧洲竞争对手空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)获得高达数十亿美元支持一事作出裁决，欧盟和美国都宣称自己获得了胜利。这些官司的文件长达数千页，但并未得到最终解决。
然而，两家公司的新飞机开发又引发了新的争议，争论的焦点在于欧盟与美国是否遵守了WTO相关法规，抑或仍在一如既往地补助该行业。
美国称欧洲国家政府无视WTO规定，同意向空客融资，支持其A350新飞机的开发，尽管空客和德国的内部分歧已令部分支持中断。
目前，据说欧洲官员已经准备回击，他们将对华盛顿州提供的87亿美元税收优惠提出质疑。下周柏林航空展时，英国、法国'德国及西班牙的部长可能会讨论这项议题。
欧盟执委会贸易事务发言人John Clancy将华盛顿州的举措称为“美国历史上，由州政府提供给民用航空产业的最大税收鼓励。”
Clancy在电邮中表示，欧盟非常关切这些补贴的真正数字，但不愿对尚在进行中的诉讼做出更多评论。
华盛顿州议会在去年11月时批准这项税收优惠，当时波音正考虑是否要在西雅图地区建造最新款的777广体客机。
这项税惠案规模超过经估算后的777X研发成本，空客发言人Maggie Bergsma说，这意味着波音的飞机“全部是由美国纳税人在负责出钱”。
波音表示，华盛顿州的减税决定适用于州内的整个产业，包括一些空客供应商，且该项减税案的设计也符合WTO规定。
“87亿美元的数字，是州政府预计在未来16年之内，针对整体商用航空产业的税收鼓励总额。”波音发言人Charlie Miller说。“波音获得的优惠将仅是其中的一小部分而已。”(完)
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透伦敦4月28日 - 路透见到的一份文件显示，欧盟执委会提出的新规将减轻衍生品市场的负担，并促进竞争。这份文件并未提及会采取何种举措来限制英国退欧后在英国的欧元清算业务。
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。