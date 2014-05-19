独家：欧美飞机业争端波澜再起 欧盟欲质疑波音87亿美元税惠

路透巴黎5月16日 - 知情人士周五表示，欧盟正考虑质疑美国为飞机制造商波音公司(Boeing)(BA.N)提供的税收优惠，藉此在这场全球最大的贸易争端中对美国加大施压。这些减税措施鼓励波音将最新飞机的生产留在华盛顿州。

此举可能令长达十年的飞机制造业贸易争端再次趋于紧张。欧盟和美国都在争执对方是否遵守世界贸易组织(WTO)的法规，这些规定将为制裁设定基调。

2010-2012年期间，WTO对有关波音及其欧洲竞争对手空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)获得高达数十亿美元支持一事作出裁决，欧盟和美国都宣称自己获得了胜利。这些官司的文件长达数千页，但并未得到最终解决。

然而，两家公司的新飞机开发又引发了新的争议，争论的焦点在于欧盟与美国是否遵守了WTO相关法规，抑或仍在一如既往地补助该行业。

美国称欧洲国家政府无视WTO规定，同意向空客融资，支持其A350新飞机的开发，尽管空客和德国的内部分歧已令部分支持中断。

目前，据说欧洲官员已经准备回击，他们将对华盛顿州提供的87亿美元税收优惠提出质疑。下周柏林航空展时，英国、法国'德国及西班牙的部长可能会讨论这项议题。

欧盟执委会贸易事务发言人John Clancy将华盛顿州的举措称为“美国历史上，由州政府提供给民用航空产业的最大税收鼓励。”

Clancy在电邮中表示，欧盟非常关切这些补贴的真正数字，但不愿对尚在进行中的诉讼做出更多评论。

华盛顿州议会在去年11月时批准这项税收优惠，当时波音正考虑是否要在西雅图地区建造最新款的777广体客机。

这项税惠案规模超过经估算后的777X研发成本，空客发言人Maggie Bergsma说，这意味着波音的飞机“全部是由美国纳税人在负责出钱”。

波音表示，华盛顿州的减税决定适用于州内的整个产业，包括一些空客供应商，且该项减税案的设计也符合WTO规定。

“87亿美元的数字，是州政府预计在未来16年之内，针对整体商用航空产业的税收鼓励总额。”波音发言人Charlie Miller说。“波音获得的优惠将仅是其中的一小部分而已。”(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 郑茵)

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