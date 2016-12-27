独家：中国教育培训机构新东方协助学生钻SAT考试空子

路透伦敦/上海12月23日 - 当新版SAT在3月份首次登场时，主办方采取了前所未见的措施，阻止“不良业者”收集和传播这项至关重要的大学入学考试材料。

但路透发现，在考完之后的几个月，中国最大的民间教育培训机构一直在破解防止作弊的各种招数。

这家公司--新东方教育科技集团(EDU.N)，经常在考试之后不久就把考题提供给客户。由于用过的SAT考题通常还会在以后的考试中重复使用，所以新东方发送的资料可能让考生获得不公平的优势。

新东方把部分考试内容放到了它的中文网站上。例如，12月6日，新东方发布了一篇阅读理解，而这是三天前美国SAT考试所使用过的。新东方也一直公布托福(TOEFL)的近期考题信息，这项大学广泛采用的针对外国申请者的英语水平测试，有时也重复使用以前的考题。

两名来自北京的学生告诉路透，新东方还向学生提供获取美国3月份SAT考题的途径。其中一名学生给路透看了36页的这次考试材料。

此外，路透还见过上月亚洲SAT考试的完整考题，多数页面有“北京新东方学校”的水印。北京新东方学校是新东方下属的一个主要考试培训机构。一名自称为该校考试辅导老师的人在中国社交媒体贴出了这次考试的15页考题。

针对路透的调查，新东方发表声明做出回应，谴责“非法和不合理的商业行为，不论这种行为是竞争者、或是我们现在或以前的员工做的...我们正在审查所提到的问题，并将对违反我们政策和程序的人员予以惩戒。”

路透的调查结果令人对美国标准化考试巨头在亚洲遏制作弊现象的能力产生新的怀疑，而这种现象对美国大学招生的健全性构成越来越大的威胁。目前有数十万名来自中国和亚洲其他国家的学生在美国的大学就读。

SAT的主办者--美国大学理事会认为，作弊蔓延缘于由无名的“不良业者”构成的产业，它们在法律触及不到的领域活动。然而实际上，新东方是中国最知名的公司之一。(完)