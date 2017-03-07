独家：众安保险在与潜在投资者初步协商 拟售股5-10%--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月6日 - 四位知情消息人士透露，众安在线财产保险股份有限公司计划将5-10%的股权出售给几家战略投资者，筹资至多100亿元人民币(14.5亿美元)。众安保险拟在中国内地进行首次公开发行(IPO)。
上述匿名消息人士称，众安保险正与潜在投资者进行初步洽谈。众安保险是中国首家互联网保险公司，目前主要股东包括阿里巴巴(BABA.N)的关联企业蚂蚁金服和腾讯控股(0700.HK)，分别持股16%和12%。
其中一位消息人士称，每家投资者料至少投入10亿元人民币，众安保险将用这些新资金来扩大业务，并为未来IPO获批争取时间。消息人士称，众安保险上市估值计划尚未确定。
路透无法立即获悉潜在投资者的身份。
众安在上海的一位女性发言人对公司筹资计划不予置评。蚂蚁金服也不愿发表评论。腾讯未回复路透的置评请求。
众安称，公司提供超过300种保险产品，已经向超过5.35亿客户开出逾75.6亿份保单。
众安保险成立于2013年11月，由阿里巴巴董事会主席马云、腾讯董事长马化腾、中国平安保险董事长马明哲等知名企业领导人发起成立。中国平安拥有该公司12%的股权。(完)
(编译 李爽/高琦 审校 王兴亚/张若琪)
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