独家：中弘卓业洽购美国布鲁克代尔老年关怀公司--消息人士

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透6月13日 - 知情人士表示，中国房地产和娱乐集团中弘卓业集团正在洽购美国养老机构布鲁克代尔老年关怀公司(Brookdale Senior Living)(BKD.N)。而中弘卓业上月刚刚收购海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)(SEAS.N)的部分股权。
此项交易将成为迄今中资企业在美国养老行业进行的最大一笔收购，也将是美国政府对中国投资其关键健康护理服务业的接受程度的重大考验。
消息人士周二表示，布鲁克代尔已与中弘卓业进入排他性谈判，之前中弘提出大约30亿美元的报价。消息人士还称，布鲁克代尔之前从其他方面收到的报价远低于这一水平。
消息人士称，目前谈判正在进行，还不能确定是否能达成协议。根据消息人士，布鲁克代尔需要确信与中弘的交易将被美国外资审议委员会(CFIUS)批准，该委员会负责审查公司并购交易是否会带来潜在的国家安全风险。
消息人士要求匿名，因为谈判尚属保密。布鲁克代尔和中弘没有立即回复置评请求。
布鲁克代尔股价受此消息提振最高跳涨6%，在周二纽约盘后交易中上涨0.5%至14.62美元，从而使公司市值达到27亿美元。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。