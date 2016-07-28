缺乏锻炼导致全球一年损失675亿美元和500万生命

路透伦敦7月27日 - 一项对100万人的研究表明，缺乏体育锻炼导致的医疗保健和生产力损失，每年给全球经济造成675亿美元的费用，而每天一小时的锻炼即可避免其中的大部分损失。

研究人员发现，久坐不动的生活方式与患心脏病、糖尿病和癌症的风险上升有关联。但疾走等锻炼活动，可以降低因一天久坐至少八小时引发早逝的较高可能性。

这种缺乏锻炼的情况估计每年造成超过500万人死亡，几乎和吸烟一样多。世界卫生组织(WHO)称每年有600万人死于吸烟。

开展上述研究的国际小组在伦敦的一次简报会上详细介绍了研究结果，并提出警告称，在解决“普遍缺乏运动”问题方面几无进展。

挪威运动科学学院教授兼剑桥大学教授Ulf Ekelund说，世界卫生组织建议的一周至少150分钟的适度运动可能是不够的。而全世界四分之一的成年人甚至连这个推荐标准也达不到。

“你不需要做体育运动，也不需要去健身房…但你确实需要每天至少活动一个小时，”他说，比如以5.6公里/小时的速度走路、或以16公里/小时的速度骑车。

那些一天坐八小时但在其它时间有活动的人，早逝风险要低于那些坐着时间较短但活动也较少的人，这表明不管一天坐几个小时，锻炼都是尤为重要的。

根据周三在《柳叶刀》杂志上发表的上述研究结果，那些久坐而又不锻炼的早逝的风险最高。(完)