大英博物馆展出2012伦敦奥运奖牌

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦4月23日电（记者 Rachael Getzels）---从美国和蒙古的矿山到全球体育运动精英的颈项，大英博物馆举办的展览讲述了今年伦敦夏季奥运会将颁发的4,700枚奖牌的背後故事。
展出的为伦敦2012夏季奥运会设计的四枚金牌熠熠生辉，此次展览详细讲述了金牌、银牌和铜牌的由来。
今年夏季奥运会所用的金牌将是奥运史上最大的，也是最有价值的。
本届奥运会的奖牌重达400克，直径88毫米，金牌也是最昂贵的。但是黄金含量仅有1.2%。
在全国范围内征集奖牌设计者的工作早在三年前就开始了，评审委员会最终选中了沃特金斯（David Watkins）和张翠莲（Lin Cheung）来分别设计奥运会和残奥会奖牌。
奖牌的正面受奥运会规则所限，刻的是希腊女神尼克，背面是空白背景。沃特金斯在设计中融入了泰晤士河的元素，将希腊神话和伦敦的标志物融为一体，展现了精湛的铸造技艺。
估计逾200万参观者将亲眼目睹这四枚金牌，之後它们将被交还给奥运会组织机构。
参观者都难以抵御金牌的诱惑，纷纷与金牌合影留念。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。