大英博物馆展出2012伦敦奥运奖牌

路透伦敦4月23日电（记者 Rachael Getzels）---从美国和蒙古的矿山到全球体育运动精英的颈项，大英博物馆举办的展览讲述了今年伦敦夏季奥运会将颁发的4,700枚奖牌的背後故事。

展出的为伦敦2012夏季奥运会设计的四枚金牌熠熠生辉，此次展览详细讲述了金牌、银牌和铜牌的由来。

今年夏季奥运会所用的金牌将是奥运史上最大的，也是最有价值的。

本届奥运会的奖牌重达400克，直径88毫米，金牌也是最昂贵的。但是黄金含量仅有1.2%。

在全国范围内征集奖牌设计者的工作早在三年前就开始了，评审委员会最终选中了沃特金斯（David Watkins）和张翠莲（Lin Cheung）来分别设计奥运会和残奥会奖牌。

奖牌的正面受奥运会规则所限，刻的是希腊女神尼克，背面是空白背景。沃特金斯在设计中融入了泰晤士河的元素，将希腊神话和伦敦的标志物融为一体，展现了精湛的铸造技艺。

估计逾200万参观者将亲眼目睹这四枚金牌，之後它们将被交还给奥运会组织机构。

参观者都难以抵御金牌的诱惑，纷纷与金牌合影留念。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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