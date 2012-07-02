大英博物馆展出2012伦敦奥运奖牌

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦4月23日电（记者 Rachael Getzels）---从美国和蒙古的矿山到全球体育运动精英的颈项，大英博物馆举办的展览讲述了今年伦敦夏季奥运会将颁发的4,700枚奖牌的背後故事。
展出的为伦敦2012夏季奥运会设计的四枚金牌熠熠生辉，此次展览详细讲述了金牌、银牌和铜牌的由来。
今年夏季奥运会所用的金牌将是奥运史上最大的，也是最有价值的。
本届奥运会的奖牌重达400克，直径88毫米，金牌也是最昂贵的。但是黄金含量仅有1.2%。
在全国范围内征集奖牌设计者的工作早在三年前就开始了，评审委员会最终选中了沃特金斯（David Watkins）和张翠莲（Lin Cheung）来分别设计奥运会和残奥会奖牌。
奖牌的正面受奥运会规则所限，刻的是希腊女神尼克，背面是空白背景。沃特金斯在设计中融入了泰晤士河的元素，将希腊神话和伦敦的标志物融为一体，展现了精湛的铸造技艺。
估计逾200万参观者将亲眼目睹这四枚金牌，之後它们将被交还给奥运会组织机构。
参观者都难以抵御金牌的诱惑，纷纷与金牌合影留念。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。