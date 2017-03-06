中国进出口银行计划境外发行美元、欧元双币种高级债券

路透香港3月6日 - 中国进出口银行周一称，计划于近日以簿记建档形式在国际市场同时发行美元及欧元高级债券。

据新闻稿，债券发行年期具体为5年期和10年期美元债券，以及3年期欧元债券。进出口银行同时会根据市场情况及投资者反馈考虑发行7年期欧元债券。

此次债券发行为进出口银行继2016年11月份发行欧元高级债券以来再次在境外发行债券，债券预计获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及Aa3 的债项评级。

美元部份的联席承销商及簿记管理人包括中国银行、巴克莱银行、交通银行香港分行、交银国际、东方汇理银行、荷兰安智银行、凯基证券、三菱日联证券和澳大利亚西太平洋银行。

欧元部份的联席承销商及簿记管理人则包括中国银行、巴克莱银行、交通银行香港分行、东方汇理银行、荷兰安智银行及三菱日联证券。（完）