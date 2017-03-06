中国进出口银行计划境外发行美元、欧元双币种高级债券

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透香港3月6日 - 中国进出口银行周一称，计划于近日以簿记建档形式在国际市场同时发行美元及欧元高级债券。
据新闻稿，债券发行年期具体为5年期和10年期美元债券，以及3年期欧元债券。进出口银行同时会根据市场情况及投资者反馈考虑发行7年期欧元债券。
此次债券发行为进出口银行继2016年11月份发行欧元高级债券以来再次在境外发行债券，债券预计获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及Aa3 的债项评级。
美元部份的联席承销商及簿记管理人包括中国银行、巴克莱银行、交通银行香港分行、交银国际、东方汇理银行、荷兰安智银行、凯基证券、三菱日联证券和澳大利亚西太平洋银行。
欧元部份的联席承销商及簿记管理人则包括中国银行、巴克莱银行、交通银行香港分行、东方汇理银行、荷兰安智银行及三菱日联证券。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。