布莱尔：英国欲退出欧盟是“大错”

路透伦敦11月28日电---前英国首相布莱尔周三称，如果现任英国首相卡梅伦允许反欧盟情绪上升，以至于导致英国退出欧盟，将由此铸成大错，或威胁英国世界大国的地位。

英国与欧盟的关系近几个月上升到政治议程的榜首，执政的保守党内部反欧盟的成员要求英国在欧盟中充当新的角色，甚至包括彻底退出欧盟。

布莱尔指出，远离欧盟或许在短期能够赢得选票，但在国际实力转变的今天，此举将孤立英国，影响英国的国际地位，拖累英国经济。

“这是最不该开始讨论脱离欧盟的时机......在最应该处在中心的时刻孤立自己。”布莱尔在智囊机构Chatham House发表演讲时称。

10月31日卡梅伦在议会遭遇难堪的失败，反对派与工党立场一致，要求欧盟削减开支。卡梅伦还面对持反欧盟立场的英国独立党威胁。

反欧盟阵营认为欧盟干涉成员国事务而且浪费精力，威胁英国的主权。11月17日的调查显示，56%的受访者希望脱离欧盟，30%的受访者希望继续留在欧盟。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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