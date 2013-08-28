独家：美国SEC将Nasdaq交易停摆事件调查重点放在报价系统

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透华盛顿8月27日 - 一名知情消息人士周二指出，美国证券监管当局对Nasdaq交易停摆事件的调查焦点，现在集中于了解为何传送股价及报价的系统不够稳固，当局认为两大交易所之间的争吵分散了对焦点问题的关注。
上周四Nasdaq发现汇整股价系统SIP出现异常后，暂停数千档Nasdaq上市股票交易。
此事发生之前，SIP与NYSE Euronext NYX.N旗下电子交易平台Arca之间已出现连接问题。路透周一报导称，两大交易所目前互相归咎于对方。
“现在对于导致SIP故障的原因各方推卸责任，但重点是，SIP实在不应该发生故障，”要求不具名的消息人士称。
消息人士并表示，美国证券交易委员会(SEC)预计未来几天将彻底查明此事。
SEC已要求Nasdaq及NYSE Euronext对事件的每一分钟过程提出报告，SEC主席Mary Jo White已召集交易所负责人9月12日开会。
消息人士称，会议重点将是确保SIP技术稳定可靠，因为8月22日的事件明白显示这对市场极为重要。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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