欧洲银行业者称英退后若分行须改为子公司 将引发出走潮

路透巴黎/伦敦5月9日 - 多位高阶主管向路透表示，欧洲银行业者私下警告称，若英国退欧协商导致英国央行要求业者强化伦敦事业的资本水准，他们将得把数千个职位移出英国。

这些资本要求估计可能多达400亿欧元(437.3亿美元)，可能带动金融业人士加速离开伦敦金融城。

德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)这欧洲三大银行业者以开设分行的架构在英国拥有庞大的业务，而分行所需的资本要求较低。

在英国仍是欧盟一员的情形下，英国监管机构一直以来对此架构没有太多疑虑，可是一旦英国退出欧盟，他们将会希望这些银行拥有足够的资本支持其业务，并确保英国纳税人在出现危机时无须出钱拯救。

多家欧洲银行业者很大程度地将销售及交易等投行业务活动建置在伦敦。

德意志银行在英国拥有9,000名员工，法国巴黎银行在英国则有约6,500名员工，同时也是投行业务的主力运营据点，法国兴业在英国则有约4,000名员工。

“若英国央行总裁卡尼决定要求欧洲银行业者设立子公司...我会买离开伦敦的单程火车票，将我手下全都带走，”一名欧陆银行高阶主管向路透表示，因此一话题相当敏感，他要求匿名发言。(完)