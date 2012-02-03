澳洲被评为外派人员最理想居住地

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透悉尼2月2日电---根据周四公布的一份国际调查，澳大利亚击败美国和新加坡，成为外派人员寻求生活品质和职业前景的最理想居住地。
汇丰银行(HSBA.L)外派人员调查显示，来自100多个国家的3,000多名外派人员对住宿、饮食、医疗、通勤条件等一系列指标进行了评价。该调查今年已进入第四个年头。
有10%的受访者将澳大利亚作为其下个希望被派往的地方。澳大利亚以明媚的海滩和坚实的经济闻名。
澳大利亚汇丰银行负责零售银行业和财富管理的主管尤尼斯(Graham Heunis)表示：“报告显示，外派人员认为生活方式和健康比金钱更重要，澳大利亚在这方面轻松胜出。”
报告称，美国以极小差距屈居第二，且被视为最能提供高薪工作机会的国家。
新加坡以9%的支持率位居第三。该国似乎集合了上述两国的优势，新加坡良好的生活质量和工作机会为受访者所称道。
香港排名第四，加拿大位列第五，英国第六，法国第七。受访者表示，他们被香港和英国的高薪所吸引，而加拿大则以生活方式取胜。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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