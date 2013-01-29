专家称到2020年城镇化将带动25万亿投资和消费需求

路透北京1月29日 - 中国国家发改委专家称,根据国内相关发展规划和联合国预测,到2020年时中国城镇化率将达到60%,带动投资和消费需求25万亿元人民币以上,未来十年可以拉动经济增长3.5-6.8个百分点.

21世纪经济报道周二报导引述发改委宏观经济研究院副院长马晓河的话称,今后一个时期中国将处于城镇化快速推进的后半期,城镇化速度将由递增改为递减,预计到2020年全国城镇化率将达到60%左右,在2040年左右将达到70%以上.

他并称,当前中国城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算,真实的城镇化率还不到40%,远低于发达国家近80%的平均水平.

马晓河认为,中国需推进一系列体制改革以促进城镇化进程,包括协调工业化与城镇化的关系、彻底改革排斥农民进城的城乡二元体制、推进土地的市场化改革以提高农民转化为市民的能力等.

大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容.国务院副总理李克强多次强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.

李克强此前指出,新型城镇化不能人为造城.中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新.要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革. (完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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