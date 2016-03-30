中国正处于通货收缩阶段 要提高财赤支持基础设施建设--余永定

路透北京3月30日 - 中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定周二表示，中国1-2月经济数字好转带来希望，但还不能急着下结论；而PPI连续四年为负，2015年GDP平减指数也转为负，已经足以判断中国处于通缩之中。

他在北京一场论坛上并指出，中国基础设施建设的余地巨大，要增加财政赤字，通过政府发债、而不是银行信贷来支持基础设施建设；而在中国目前状况下，赤字率提高到5%都是相当安全的。

“中国经济形势持续下滑，虽然2月好转、但不是转折性的，至少现在不能下这样一个结论，”余永定表示，“恐怕经济下滑不是暂时的、周期性的，可能持续较长一段时间，如果不采取对措，可能要继续下滑甚至突破底线。”

他认为，中国目前存在产能严重过剩、公司债占GDP比重居高不下、非金融企业利润过低的三大问题，把这些现象结合起来动态地看，会发现中国经济处在通缩的恶性循环，而通缩的起点是信贷扩张支持的过度投资，导致产能过剩和过度的负债。

“（产能过剩导致）物价下降令企业利润受到挤压，企业就要减少投资，结果就是总需求减少，那么物价就更低、企业利润进一步下降、进一步减少投资，这是个持续往下的过程，”他表示，“为什么等了好几年中国经济都没有反弹，就是因为我们处在通货收缩阶段。”

余永定认为，CPI为正主要是工资上涨和老龄化的结果，而工资上涨快于CPI上涨也让企业利润受到挤压。

“判断经济是否处于通缩状态的重要原因是看实际债务的变化情况，”余永定解释称，推动CPI上升的主要是食品、娱乐教育文化和医疗保健等，这些领域的企业大多为中小、服务企业，实际债务并不多；负债大户是大规模企业，是制造业国企。

同时，CPI上升不足以抵消PPI下降对实际债务的影响，而且CPI正值加强而不是削弱了物价变动对企业利润的冲击；CPI为正和PPI为负的组合，比两者皆为负的组合对经济增长更为不利。

中国此前公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌4.9%，降幅较上月的5.3%缩窄。

中国要怎么办？余永定认为，要在去过剩产能的同时刺激有效需求，要增加财政赤字，通过发债而不是银行信贷来支持基础设施建设。

同时，货币政策的目标是尽量压低国债融资成本，并要尽快从数量目标转向价格目标；而钉住美元的汇率政策不利于上述目标的实现，要争取让人民币汇率尽快浮动。

“中国基础设施投资的余地巨大，增加基建投资可以改善经济结构，而且PPI下跌也有利于基建投资。”余永定称。

但他也指出要通过国债融资，增加财政赤字的余地还较大，信贷融资只能起到扶助作用。

“今年财政赤字率增加到3%是不够的...从中国目前的状况而言，5%的赤字率是相当安全的。”余永定称。（完）