国研中心专家：四季度增速有望小幅回升 全年略高於7.5%

路透北京10月23日电---中国三季度经济出现触底企稳迹象,国务院发展研究中心宏观经济部部长余斌认为,近期一些积极因素正在积累,四季度中国经济有望呈现小幅回升态势,预计全年国内生产总值(GDP)增长略高於7.5%的政府目标.

新华社周二引述他并称,预计全年居民消费价格指数(CPI)涨幅略低於3%.此前政府的通胀目标为4%.

"目前,三大需求(投资、消费和出口)总体均呈企稳回升态势,三季度应为年内增速底部,四季度将出现小幅回升."余斌表示.

他并指出,新一轮宽松货币政策促使世界经济短期向好,全球制造业采购经理人指数(PMI)总体有所改善,而中国内需短期呈企稳回升态势,均是经济向好的积极因素.

路透最新季度调查结果显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,四季度经济增速预计在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.显示中国经济探底企稳态势基本确立.

此前数据显示,中国三季度经济同比增7.4%,增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。