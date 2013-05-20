专家称中国应确定合理宏观税负水平

* 财税改革顶层设计很关键，先明确宏观税负水平

* 税负高低应与与经济发展及政府支出相匹配

* 税制结构和税种税率调整逐步推进

路透北京5月20日 - 中国的宏观税负水平是否适当屡屡引发争议。面对迫切推进的财税体制改革，国家税务局税收科学研究所原所长刘佐认为，改革顶层设计首先要确定宏观税负水平，即确定政府该拿多少钱，民众对税负的承受能力。

刘佐在接受路透专访时就称，确定宏观税负水平时要将政府的全部收入，不仅包括公共财政中的税收和非税收入，还要考虑政府性基金等其它三类收入纳入统筹考虑，以及财政支出和经济发展的匹配度等，再进一步完善税制结构和主要税种。

“现在的财税改革比过去可难多了，要统筹考虑政府的全部收入，同时要和财政支出综合考虑。”刘佐称，因此改革的顶层设计很重要，就像盖楼房，要有总的设计图，计划盖多高，楼层的结构如何，每个房间如何布置等等，如果顶层设计没搞好，后面的改革就很难推进。

他提到，合理的宏观税负水平要与政府支出规模，其所提供的公共服务水平以及经济发展相匹配，同时要顾及税务机关的征管能力，国民纳税意识等，因此设计宏观税负水平是一个很大的工程，而不仅仅是数据的简单调整。

“现在民众对财税改革的参与意识很强，改革方案也需要一个征询民意，民众参与的过程。”刘佐称。

他提到，发展中国家的宏观税负水平大多在10%至30%之间，但中国在这方面的争论一直比较大，若按财政部的口径近年来中国的宏观税负水平为19%左右，而研究机构和民众的感受往往是税负很重。

他进一步解释，造成这种认知差异的原因虽与统计口径不同有关，如官方的宏观税负统计口径中并不包括税收之外的其它政府收入。但事实上，中国政府的收入却远不止税收，还包括社会保险基金收入，国有资本经营收入和政府性基金收入，且每年这方面的收入并不少。

根据财政部2013年预算报告，公共财政收入（12.66万亿元人民币）+中央政府性基金（3，619亿）+中央国有资本经营收入（1，011亿）+全国社会保险基金收入（3.28万亿），四项加起来达16.4万亿元，约占2012年中国GDP总量51.9万亿的32%。

国际上通常以一定时期（如一年）政府集中的税收总量或税收和非税收入总量占同期国内生产总值（GDP）的比重，来测算、衡量一个国家的宏观税负水平。

面对外界对中国宏观税负高的指责，中国财政部曾屡次表态称，从国际比较来看，中国目前的宏观税负水平并不高。

去年底中国社会科学院财经战略研究院发布的《中国宏观经济运行报告2012》称，中国宏观税负呈现逐步上升趋势，中小口径的宏观税负缺口逐渐拉大。

社科院的这份报告分别采用中小宏观税负口径做了纵向对比，其中，小口径的宏观税负只体现税收对GDP的比例，不含其他行政性处罚的费用、款项，中口径宏观税负则体现财政收入对GDP的比例，不仅包括了税收，也含有罚金、费用等其他行政收入。

结果显示，2000年小口径的宏观税负与中口径宏观税负分别为12.7%和13.5%，而2011年，小口径的宏观税负为19.0%，中口径的宏观税负水平为22.0%，两种口径的宏观税负都有明显的上升。

**完善税制结构和税种**

刘佐表示，在确定合理的宏观税负水平的前提下，应当根据中国经济发展的现状，完善税制结构，如货物和劳务税，所得税等所占比重如何调整，同时抓紧完善主要税种。

他提到，中国目前货物和劳务税的比重约为60%，所得税约为30%。随着经济发展水平提高，货物和劳务税的比重会下降，所得税的比重会提高。同时，税制改革需要加快，促进降低货务和劳务税的比重，提高所得税的比重。

“主要税种的完善需要同步推进，从目前看比较急的是营业税改增值税的步伐应该加快，这项改革涉及中央地方的财力分配等问题，虽然阻力很大，但是相较中国推进改革的大局，这都是小问题。”刘佐称。

中国已宣布将从今年８月１日将营改增的试点推向全国，预计全年减收规模为1，200多亿元人民币，全部推开“营改增”后全年预计可减税约两三千亿元。

营(业税)改增(值税)是中国政府结构性减税的重要内容。中国新任财政部部长楼继伟此前表示,下一步将不再进行地区试点，而是分行业在全国推开，力争年底或明年初出台铁路运输和邮电通信的营改增方案. （完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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