专家：金融危机给人民币国际化带来机遇

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京10月24日电---中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立称,本轮金融危机给人民币国际化带来了机遇,美元贬值是必然趋势,中国要通过努力,逐步建立起美元、欧元、人民币三足鼎立的国际储备货币体系.
他在周三举行的经济每月谈论坛上称,美国第三轮量化宽松(QE3)势必导致美元贬值,中国应借此扩大人民币在海外流通规模,推进人民币的利率和汇率市场化.
郑新立称,中国还应推进人民币资本项目的可兑换,扩大人民币双边互换的规模,鼓励在愿意接受人民币的国家进行海外投资,用资源来偿还人民币的贷款和投资.
他强调,现在国际储备货币主要靠美元,这是难以稳定的.国际储备货币体系如果能够形成美元、欧元、人民币三足鼎立这样一个局面,并通过这种竞争的关系，迫使储备货币的发行国的政府、银行、央行对币值稳定负责.这样才有可能形成一个稳定的国际货币体系.
中国银行战略发展研究部副总经理宗良亦在会上称,经过改革後的人民币汇率弹性比较强,但是从未来的发展方向来讲还会进一步市场化.
他认为,目前来讲人民币汇率确实接近了一个均衡的水平,未来人民币汇率的趋势应当说只可能保持一个基本稳定、有所升值、双向波动的大致趋势.
"人民币汇率不光是一个经济问题、金融问题,还和政治因素有关联.总体来讲,未来会很小幅度的变动."宗良称.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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