专家：金融危机给人民币国际化带来机遇

路透北京10月24日电---中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立称,本轮金融危机给人民币国际化带来了机遇,美元贬值是必然趋势,中国要通过努力,逐步建立起美元、欧元、人民币三足鼎立的国际储备货币体系.

他在周三举行的经济每月谈论坛上称,美国第三轮量化宽松(QE3)势必导致美元贬值,中国应借此扩大人民币在海外流通规模,推进人民币的利率和汇率市场化.

郑新立称,中国还应推进人民币资本项目的可兑换,扩大人民币双边互换的规模,鼓励在愿意接受人民币的国家进行海外投资,用资源来偿还人民币的贷款和投资.

他强调,现在国际储备货币主要靠美元,这是难以稳定的.国际储备货币体系如果能够形成美元、欧元、人民币三足鼎立这样一个局面,并通过这种竞争的关系，迫使储备货币的发行国的政府、银行、央行对币值稳定负责.这样才有可能形成一个稳定的国际货币体系.

中国银行战略发展研究部副总经理宗良亦在会上称,经过改革後的人民币汇率弹性比较强,但是从未来的发展方向来讲还会进一步市场化.

他认为,目前来讲人民币汇率确实接近了一个均衡的水平,未来人民币汇率的趋势应当说只可能保持一个基本稳定、有所升值、双向波动的大致趋势.

"人民币汇率不光是一个经济问题、金融问题,还和政治因素有关联.总体来讲,未来会很小幅度的变动."宗良称.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。