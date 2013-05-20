专家称不排除金融救助措施治理高存量债务

路透北京5月20日 - 中国社科院金融所研究员刘煜辉周一在中国证券报撰文称，对待存量债务要采取一整套综合治理方案，甚至不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债务重组。

他在文中指出，2009-2012年间，中国经济的整体债务率上升了近60个百分点，对待这么高的存量债务，现在的情况基本还是被动地防守。用一个很宽的货币环境来防止资金链断裂风险，让存量债务尽可能滚动和存续下去。

“被动地防守和‘拖’不是办法，因为债务利滚利，杠杆还在被动地往上升。一季度社会融资增速比名义GDP增长速度快12个百分点，也就是说债务率还在上升。”刘煜辉表示。

他建议可考虑发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债务重组。他认为，将大量坏账留在银行体系内是非常危险的状态，这样银行会变成“僵尸银行”，资本和流动性吃紧。未来一旦发生外部风险冲击，银行根本没有反周期操作的能力，会放大经济“硬着陆”的风险。

刘煜辉进一步表示，美国这一轮经济复苏越来越坚实，美国失业率下降的主要阻力是低端劳动力找不到工作，高端劳动力目前是短缺的，经济结构变化很快，人力资本结构跟不上。另外，吸收低端劳动力的房地产业，其投资近期开始出现加速迹象。

因此，美国货币政策正常化的进程可能会大幅提速，这将对美国以外的美元流动性形成强收缩效应，整个亚太区的资产市场都会承受巨大的压力，毕竟这里是目前全球资产估值的“高地”。因此须尽快推进存量债务重组，唯此银行体系才能应对可能到来的外部冲击。

此外，针对中国政府债务风险问题，国家信息中心预测部张茉楠同日在中证报撰文称，中国主权债务风险上升毋庸置疑。对于中国政府债务，特别是地方债务风险问题根植于财政体制，应加快中央地方财政体制改革，大幅提高财政和债务的透明度。

张茉楠建议，短期看考虑到2012年以来地方债务已经进入偿债高峰期，可以考虑以总预备费的形式建立一笔稳定可靠、逐年滚存的财政风险准备金，专门用于政府逾期债务清偿，以防止债务风险扩散转嫁。中长期看，必须完善中央地方财政体制改革，加快建立财政债务风险管理框架。

必须继续加强地方政府债务管理，建立具有财政预算约束的地方举债融资机制，合理控制地方政府性债务水平。面对财政刚性支出和财政支付压力，财政赤字安排应平滑化，避免“跳跃性增长”引发赤字率波动。合理分配中央地方财权和事权，推动以支出责任对等为目标的中国财税体制改革刻不容缓。

安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌此前表示，银监会监管范围内的地方政府融资平台的融资出现不可预期风险的可能性不大，但是监管范围之外的民间借贷、信托理财等风险值得关注。

中国审计署早在2011年时披露，中国地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币；而从偿债年度看，2012年、2013年、2014年分别有17.17%、11.37%和9.28%到期。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。