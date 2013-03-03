专家：个人卖房征20%个税政策不可避免会误伤改善性需求

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京3月3日 - 中国财政部财政科学研究所所长贾康周日针对“国五条”实施细则中对出售自有住房要按20%征收个人所得税的政策表示，其抑制投机类成交是正面的效果，但不可避免也会抑制改善性需求，带有误伤的效果。
上周五中国国务院公布“国五条”的具体实施细则，其中表示，对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。
而此前则是出售未满五年的个人房产，个人所得税的征收标准可在总价的1%和差价的20%之间做出选择。该政策公布后，引起市场以及社会各界广泛争论。但接近北京市建委的消息人士称，该政策目前尚未实施。
贾康称，该政策会压抑二级市场的成交，原来可以成交的、在边缘状态的买者，现在因税收负担，可能就过不了这个坎儿了，“大家都说供不应求是主要矛盾，一些买者过不去了，整个二手房市场的热度是要往下压的。其中投机操作者得到抑制，是符合大家意愿的。使他们不能肆无忌惮的反复倒手操作。”
“（但对于收入增加后的改善性住房需求）是不是可以配合一些其他政策，有一个合理的区别对待？”他并表示。
但他认为，在现阶段管理部门综合权衡以后，总要先解决一个他认为的主要矛盾，同时政策不是恒定的永久不变的，必须根据情况动态优化。
他还表示，不光交易环节要收税，保有环节也要收税。要实现通盘整合，税费理顺。
“房产税的试点范围，按照官方的信息是比较明确，要适时扩大试点范围。今年是在明确要求这一点而没有动作的第二年，所以今年有动作的可能性大大提升了。”他说。
中国国务院2月20日宣布，要坚决抑制投机投资性购房，扩大个人住房房产税改革试点范围，并严格执行商品住房限购措施。是次房地产调控政策表态被称为“国五条”。
(发稿 张胜男/康熙泽/宿泱韫/尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。