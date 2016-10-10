专家称人民币大跌与新机制运行及国庆期间外围动荡有关

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘一度大跌350多点至逾六年新低。对此，中国国家外汇管理局原国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反映，一方面反映了新的汇率机制运行结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

现为中国金融40人论坛高级研究员的他指出，中国国庆长假（10月1日-7日）期间，外围市场发生了一系列影响汇市的事件，包括日圆大幅升值，英国脱欧议程确定等等，均对节后人民币汇率走势有一定影响。

今日人民币兑美元中间价报6.7008元，一举跌破6.70元整数关口，较上日大跌230点；人民币兑美元即期开盘后亦重挫，一度跌351点至6.7051元，目前略回升至6.7019元。

管涛并认为，早盘人民币兑美元的大跌也可以看出，央行对新机制运行下的人民币汇率波动幅度的容忍度明显提高，也意味着人民币汇率更向市场化迈进。这也是央行和市场的相互试探、相互博弈的过程，通过市场的力量寻找人民币汇率的均衡点。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。

至于人民币后续走势，管涛表示，中国实行的是有管理的浮动汇率，如果新机制运行下市场反应并不是太大，估计央行不会出手干预；但如果大幅波动并影响到市场对汇率的预期，央行也不会坐视不理。

“毕竟现在的情况比去年8、9月份和今年初好了很多，外汇净流出的压力明显减少。”他说。

他并认为，从国内的经济形势看，虽然宏观数据不是那么乐观，但从微观领域看，实体经济并没有那么悲观；另外近期国内楼市的调控对挤掉经济的泡沫是有好处的，从这个角度看，经济稳，金融稳，汇率就会稳。

中国的国庆长假本是地产商计划中的销盘最好时机，而为抑制燥热的楼市，中国已有21个城市出台多达26个收紧新政。

中国外管局官员此前也称，保持对一篮子货币的基本稳定是当前人民币汇率的主基调，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，短期规模不会很大。今年资金流出压力在缓解，人民币贬值压力也有缓解，人民币汇率不具备长期贬值基础。（完）