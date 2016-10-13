中国实现债转股目标需推进产业整合升级及金融市场深化--专家

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)首席经济学家黄志凌称，此次“债转股”政策是金融体系服务实体经济和供给侧结构性调整的重要方式，若要实现政策预期目标，应同步推进产业整合升级，横向上提高市场集约化水平，为消减低端落后过剩产能创造条件，纵向上拉长产业链条，提升抵御市场波动的能力。
中国金融时报周四刊登黄志凌的文章并指出，还应同步推进金融市场深化，借助“债转股”的实施，拓宽股权融资渠道；并适时发展多种形式的股权交易和投资市场，提高股权市场的流动性，推动多层次资本市场建设。
同时，同步推进改善公司治理，通过“债转股”，推动形成国有企业股权多元化，推进混合所有制改革，保证持股人形式权利参与公司治理，提升转股企业的公司治理效率；并提升银行子公司、资产管理公司、国有资本运营公司、产业基金等机构的专业化投资运营能力。
中国新一轮债转股方案日前终于出炉。国务院此前就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。