中国实现债转股目标需推进产业整合升级及金融市场深化--专家

路透北京10月13日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)首席经济学家黄志凌称，此次“债转股”政策是金融体系服务实体经济和供给侧结构性调整的重要方式，若要实现政策预期目标，应同步推进产业整合升级，横向上提高市场集约化水平，为消减低端落后过剩产能创造条件，纵向上拉长产业链条，提升抵御市场波动的能力。

中国金融时报周四刊登黄志凌的文章并指出，还应同步推进金融市场深化，借助“债转股”的实施，拓宽股权融资渠道；并适时发展多种形式的股权交易和投资市场，提高股权市场的流动性，推动多层次资本市场建设。

同时，同步推进改善公司治理，通过“债转股”，推动形成国有企业股权多元化，推进混合所有制改革，保证持股人形式权利参与公司治理，提升转股企业的公司治理效率；并提升银行子公司、资产管理公司、国有资本运营公司、产业基金等机构的专业化投资运营能力。

中国新一轮债转股方案日前终于出炉。国务院此前就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）