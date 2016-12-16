专家称未来几年中国需求端不会持续回暖 将掣肘债转股实施效果

路透北京12月16日 - 中国国务院发展研究中心企业研究所副所长张文魁周五称，未来几年中国需求不会如本世纪初期那样持续改善，相关行业需求无法迅速回暖亦将掣肘此轮债转股实际效果。

“2017年需求改善会持续吗？我认为不光是2017年，2018、2019乃至2020年，都很难像2001年那样在需求端持续回暖。”他在中国并购高峰论坛上演讲时称，短期需求端会下滑，长期仍取决于供给侧结构性改革。

当前，中国金融机构正通过债转股推进企业“去杠杆”。但他认为，上一轮债转股的成功，主要源于行业景气度的大幅提升所带来的股权价值上涨。因此，此轮债转股风险在于，若相关行业需求增速无法像2001、2002年那样快速回暖，将会影响企业的股权价值。

“行业增速如果不能像2000年后快速转暖，债转股的股权是不值钱的，卖不出去。”他称，如果脱离需求的背景单纯看债转股，债转股并非好的政策。

他指出，今年已实施的债转股企业，如武钢、云锡集团等都是“二进宫”，“去杠杆只能起到短期作用”。

但他强调，无需对中国经济感到悲观，因阶段性机会仍然大量存在，“中国这么大的国家，发展很不均衡，所以还有大量的机会存在，需要我们寻找出来。以前是随便干，现在是干什么、怎么干。”

对于方向，在他看来，长期看服务业更有效，“当然制造业转型升级和高科技产业也需要持续不懈的努力才可以做得到。”

金融风险方面，他表示，相较于民营企业，国有企业风险更高。其测算的数据显示，截至今年10月末，国企负债率为66.2%，与上世纪90年代末相当，利息保障倍数仅1.9倍，略高于1999年的1.8，但低与2005年的4.1。

民营企业方面，2015年末其资产负债率仅52％，远低于2004年的61%，利息保障倍数达到9左右，比较安全。

“我觉得下一步金融企业主要的风险在于国有企业。”他称，”国有企业总资产负债表差不多是90万亿，明年开十九大我估计会过100万亿，那不是小数目。”（完）